Депутат Борис Пайкин поздравил брянцев с Днем защитника Отечества

В канун Дня зашитника Отечества брянцев поздравил с предстоящим праздником депутат Государственной Думы Борис Пайкин.

«23 февраля мы с особой теплотой поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны и благодарим их за безграничное самопожертвование и героизм. Наши поздравления адресованы всем тем, кто сегодня обеспечивает мир и спокойствие, рядовым и офицерам Российских Вооруженных сил, кто уже выполнил свой воинский долг, и тем, кто только пойдет в армию. В этот день мы чествуем и тех, кто служит интересам Отечества не только на военном поприще», — говорится, в частности, в поздравлении.

Депутат пожелал брянцам праздничного настроения, бодрости духа, крепкого здоровья, семейного счастья и мира.