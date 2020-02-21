Региональное отделение ЛДПР поздравило жителей Брянщины с мужским праздником

Региональное отделение ЛДПР в канун мужского праздника провело серию митингов-концертов в честь этой даты в Брянске, Клинцах, Почепе и Навле. Приметой праздника стали дымящиеся полевые кухни с угощением.

Акция в Фокинском районе Брянска собрала сотни участников. Желающие могли поиграть в дартс в специальной палатке. Брянцев поздравили руководитель регионального отделения партии Денис Семенов и координатор Брянского городского отделения Артем Литвинов. Участников угостили гречневой кашей с тушенкой, которая разошлась за полчаса, и сладким чаям, а мужчинам вручили армейские гигиенические наборы.

В Почепе акция проходила на Октябрьской площади. Кроме подарков, партийные активисты раздавали газеты и фотоальбомы, посвященные 30-летию ЛДПР.

В Клинцах акция проходила под лозунгом «Слава русским воинам» и также собрала сотни участников.

В ряде райцентров активисты ЛДПР в субботу провели праздничные пикеты и продолжат эти мероприятия в воскресенье, непосредственно в день празднования. А в Брянске в 12:00 воскресенья начнутся массовые мероприятия с полевыми кухнями и подарками на площади Революции в Советском раойне и перед ДК им. Медведева в Бежицком.