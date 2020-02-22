ЛДПР поздравила жителей Брянщины с 23 февраля, несмотря на ненастье

23 февраля региональное отделение ЛДПР провело митинги-концерты в честь Дня защитника Отечества в Советском и Бежицком районах Брянска и городе Сельцо. Мероприятия состоялись, несмотря на непогоду.

В Советском районе дождь прекратился, как только начался митинг. Среди участников были как молодые жители города, так и люди в почтенном возрасте. Поздравление от депутата Госдумы Бориса Пайкина озвучил руководитель аппарата регионального отделения ЛДПР Денис Семенов. Депутат пожелал брянцам мирного неба, крепкого здоровья и благополучия. Выступили также депутат Брянского райсовета, зам. главы района и координатор Брянского городского отделения ЛДПР Артем Литвинов и активисты партии. А затем исполнила современные хиты певица Ольга Заболотная.

В Бежицком районе перед ДК им. Медведева также собралось много народу. Перед участниками митинга выступил депутат горсовета Брянска Сергей Сенин. Он подчеркнул, что 23 февраля отмечается вне зависимости от политических пристрастий.

А в городе Сельцо перед местным ДК им. Мейпариани состоялся большой концерт брянского музыканта Владимира Пересвета. Перед собравшимися выступил депутата горсовета Сельцо Павел Ребеко. Желающие могли напрямую обратиться к посетившему праздник депутату областной Думы Михаилу Аминтазаеву. Некоторые жители города прямо во время праздника решили вступить в ЛДПР.

На всех локациях праздника участников угощали кашей с тушенкой и сладким чаем из полевых кухонь и вручали желающим в подарок армейские гигиенические наборы.

Ранее мы сообщали, что в канун праздника региональное отделение ЛДПР провело аналогичные митинги-концерты в Фокинском районе Брянска, Клинцах и Почепе.