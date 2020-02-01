Депутат Госдумы Борис Пайкин взял шефство над двумя детскими садами в Белых Берегах

Депутат Госдумы от Брянщины Борис Пайкин во время продолжающейся региональной недели посетил брянский поселок Белые Берега. Там парламентарий побывал в двух детских садиках — «Сказочном » и «Рябинушке».

Борис Пайкин лично познакомился с условиями, в которых находятся дети, и оценил, в какой помощи нуждаются садики. Для обоих садиков его фонд в ближайшее время купит игровые комплексы на прогулочные площадки, а для «Рябинушки» — новые стеклопакеты, посколько старые окна с деревянными рамами, что есть, нуждаются в замене.

В «Рябинушке» его приятно впечатлили музей партизанской истории региона и творческая студия.

Депутат подчеркнул, что всегда уделяет особое внимание детским учреждением и считает неправильным решать их финансовые проблемы за счет родителей.

Фонд Бориса Пайкина помог не менее чем пятидесяти детским садам Брянщины и примерно стольким же школам.