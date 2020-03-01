В Брянском районе грейдируют дорогу
Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин во время региональной недели встретился с людьми с ограниченными возможностями, а также побывал в организациях, которые занимаются их реабилитацией. Тема визитов – обсуждение бытовых проблем инвалидов, бюрократия, доступность дорог и автохамы.
Встречи с представителями спортклуба «Пересвет» и «Центра реабилитации инвалидов» прошли в теплой атмосфере и одновременно с результатом. К слову, депутат не первый год оплачивает коммунальные услуги за обе организации. Участники клуба и центра вручили Пайкину благодарственные письма и поделились успехами. Спортсмены «Пересвета» завоевали новые победы на российских и международных соревнованиях.
В фокинском центре реабилитации, где не по наслышке знают, как нареп добился изменений в приказы Минздрава, чтобы вернули возможность выезжать бесплатно в санатории с сопровождающими, снова затронули наболевшие темы.
В Брянском районе люди с ограниченными возможностями пожаловались на бездорожье, а также железнодорожные платформы, которые являются препятствием для передвижения в коляске. Пайкин пообещал решить вопрос, повлиять на администрацию, чтобы грейдировали дорогу.
Не менее важный момент – бюрократизм при оформлении переоборудования машин на ручное управление. Люди пожаловались на то, что эта несложная процедура долго согласовывается и требует много средств на регистрацию.
Отдельная тема – автохамы, занимающие места для инвалидов на парковках супермаркетов. В ГИБДД считают это парафией ответственности торговых центров, в свою очередь сотрудники ТРЦ не хотят связываться с нарушителями. В обоих вопросах Пайкин написал обращение в УМВД.
Трудоустройство инвалидов, а также прохождение соответствующего законопроекта и положительного решения Думы по этому вопросу – также стало темой обсуждения во время региональной недели. Документ, который внес Пайкин в нижнюю палату, предусматривает увеличение выплат по уходу за инвалидами первой группы с 1,2 до 10 тыс рублей. В данный момент оно коснулось лишь инвалидов детства. Во фракции ЛДПР считают необходимым распространение этой меры на всю I группу.
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