Депутат Борис Пайкин намерен бороться против роста учетной ставки ЦБ и подорожания бензина

После резкого падения на нефть и снижения курса рубля брянский депутат от ЛДПР Борис Пайкин направил депутатские запросы с призывом не повышать учетную ставку ЦБ и цены на бензин главам Центрабанка Эльвире Набиулиной и Минэнергетики Александру Новаку соответственно. Об этом в четверг сообщили в аппарате парламентария.

Борис Пайкин считает удержание ключевой ставки Центробанка и цен на бензин в значениях, блихких к номральным, основными мерами стабилизации экономики в сложившейся сложной ситуации.

«Цена на нефть изменилась, люди, разумеется, обеспокоены. У нас в стране, к сожалению, бытует правило - в любой непонятной ситуации поднимай цену на бензин. И это не может быть никак связано с реальной стоимостью черного золота, ее падением или ростом. Брянская область - аграрный регион. Скоро посевная, цены на ГСМ критически важны для ее успеха. Не говоря уже о многих других сферах жизни. Так что нужно в буквальном смысле слова бороться за цену на бензин, подключить все необходимые механизмы, в первую очередь административные, чтобы не допустить ее повышения. Это самый эффективный способ поддержать наши малые и средние предприятия не только в сельском хозяйстве, но и в других секторах. Еще один важный момент - кредитные ставки для бизнеса, потребительской и ипотечной сферы. Они тесно связны с ключевой ставкой Центробанка. Вырастет она - подорожают и кредиты. Этого допустить нельзя ни в коем случае», — заявил Борис Пайкин.