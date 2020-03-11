Депутат Борис Пайкин намерен бороться против роста учетной ставки ЦБ и подорожания бензина
После резкого падения на нефть и снижения курса рубля брянский депутат от ЛДПР Борис Пайкин направил депутатские запросы с призывом не повышать учетную ставку ЦБ и цены на бензин главам Центрабанка Эльвире Набиулиной и Минэнергетики Александру Новаку соответственно. Об этом в четверг сообщили в аппарате парламентария.
Борис Пайкин считает удержание ключевой ставки Центробанка и цен на бензин в значениях, блихких к номральным, основными мерами стабилизации экономики в сложившейся сложной ситуации.
«Цена на нефть изменилась, люди, разумеется, обеспокоены. У нас в стране, к сожалению, бытует правило - в любой непонятной ситуации поднимай цену на бензин. И это не может быть никак связано с реальной стоимостью черного золота, ее падением или ростом. Брянская область - аграрный регион. Скоро посевная, цены на ГСМ критически важны для ее успеха. Не говоря уже о многих других сферах жизни. Так что нужно в буквальном смысле слова бороться за цену на бензин, подключить все необходимые механизмы, в первую очередь административные, чтобы не допустить ее повышения. Это самый эффективный способ поддержать наши малые и средние предприятия не только в сельском хозяйстве, но и в других секторах. Еще один важный момент - кредитные ставки для бизнеса, потребительской и ипотечной сферы. Они тесно связны с ключевой ставкой Центробанка. Вырастет она - подорожают и кредиты. Этого допустить нельзя ни в коем случае», — заявил Борис Пайкин.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи О разграничении понятий вывеска и реклама
В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области часто поступают вопросы про разграничения рекламных конструкций и конструкций, носящих информационный характер.
До конца приема заявок на конкурс «Вместе в цифровое будущее» осталось меньше месяца, но «Ростелеком» и NEC уже определили, где состоится награждение победителей федерального этапа. В этом году официальная часть мероприятия пройдет на территории японского посольства в Москве. Лауреаты конкурса познакомятся с основными традициями страны восходящего солнца.
Для обеспечения безопасности и надежности движения поездов в Брянском регионе МЖД проводятся комплексные мероприятия по пропуску паводковых вод, а также подготовке водопропускных сооружений.
В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги реализации ремонтной программы 2019 года. Ряд ключевых мероприятий документа компания выполнила с превышением плановых показателей.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.