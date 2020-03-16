Депутат Борис Пайкин продвигает бесплатные автокурсы для инвалидов

Брянский депутат от ЛДПР Борис Пайкин вместе с коллегами внес в Госдуму проект закона, делающий бесплатным обучение вождению транспортных средств людей с ограниченными возможностями.

В 2005 году в России прекратили выдавать автомобили инвалидам. Хотя их потребность в самостоятельном передвижении не снизиась.

Внесенный в Думу законопроект предполагает выделение сертификата на бесплатное обучение управлению автомобилем на основании справки об инвалидности.

«Я регулярно встречаюсь с брянскими инвалидами на личных приемах, в их клубах и реабилитационных центр«Я регулярно встречаюсь с брянскими инвалидами на личных приемах, в их клубах и реабилитационных центрах, Мне не понаслышке известно, что автомобиль для них не роскошь, а насущная необходимость. Он дает им возможности для общения и работы, позволяет решать множество проблем, неведомых обычным людям. Они приобретают и переоборудуют транспортные средства за свой счет, зачастую во многом другом себе отказывая. Считаю, что государство может хотя бы отчасти уменьшить для них финансовую нагрузку и внести предлагаемые нами изменения в закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Мы с коллегами по фракции ЛДПР приложим максимум усилий для их продвижения», — прокомментировал свою инициативу депутат.