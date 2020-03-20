Николай Валуев рассказал, что окрестил коронавирусами своих собачек

Депутат Госдумы от Брянщины Николай Валуев разместил на своей странице в Фейсбуке с ограничением «для друзей» фотографию, на которой он изображен с двумя небольшими собачками на руках.

«Теперь зову их коронавирусами. Везде хотят пролезть», — написал депутат.

Судя по меткам к посту, фотографию Валуев выложил, находясь на своей даче в поселке Токсово во Всеволожском районе Ленинградской области.