Депутат Валентина Миронова обсудила с брянскими учителями дистанционный учебный процесс

Депутат Госдумы Валентина Миронова в режиме онлайн обсудила с брянскими учителями переход школ и учреждений профессионального образования на дистанционное обучение. В частности, разъяснила некоторые непонятные им моменты, связанные с этим.

«Считаю, что в связи с эпидемиологической обстановкой, данная мера, рекомендованная Минпросвещением России, поможет избежать рисков, связанных со здоровьем учащихся. Учебный процесс в режиме онлайн – это ещё и современная педагогическая технология, позволяющая эффективно повышать обучение», — считает Миронова.

Брянские школьники по распоряжению губернатора Александра Богомаза ушли на каникулы с 20 марта по 12 апреля. Но для них были созданы ресурсы, где они могут учиться онлайн.