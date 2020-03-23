В Брянске обсудят опыт принятия поправок в Конституцию в разных странах

В четверг, 26 марта, в брянском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы состоится круглый стол, темой которого будет международный опыт принятия поправок в Конституцию. Филиал РАНХиГС станет дискуссионной площадкой, но из соображений профилактики распространения коронавируса общение будет вестись в режиме видеоконференции.

Отдельным направлением станет роль гражданского общества в подготовке к предстоящему общероссийскому голосованию.

Запланированы выступления юристов, социологов и политологов РАНХиГС, приглашены также ученые и представители региональных общественных организаций.

Спикерами круглого стола будут председатель научно-консультативного совета при Общественной палате Брянской области, директор Брянского филиала РАНХиГС Сергей Шачнев и председатель Общественной палаты Валерий Родоманов.