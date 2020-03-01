Депутат Борис Пайкин рассказал, как бороться с завышением цен на продукты и лекарства
Брянский депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин организовал горячую линию по борьбе с недобросовестными предпринимателями, которые, наживаясь на общей беде,в условиях эпидемии завышают цены на продукты и лекарства. Обратиться туда могут все желающие.
«Вопрос ценообразования всегда был важен в нашей стране, где рынок чутко реагирует на малейшие внешние колебания. В сложившейся ситуации, когда угроза коронавируса накладывается на финансовую нестабильность, на первый план выходят цены на продукты питания и лекарства.
Со своей стороны я и партия ЛДПР заявляем о своем желании внести вклад в этот процесс в отдельном регионе - нашей с вами Брянской области. Поэтому с 26 марта мы запускаем акцию по контролю за ценами в брянских аптеках и магазинах. Если вы заметили повышение цены на привычные позиции, вы можете сообщить об этом, отправив смс или сообщение в любом удобном для вас месенджере (WhatsApp, Viber, Telegram) на номер: 8-910-234-94-37», - говорит Борис Пайкин.
Недавно Госдума приняла закон, который позволяет правительству зафиксировать цены на лекарства и медицинские изделия на срок до 90 дней при угрозе распространения опасного инфекционного заболевания или, если сразу в нескольких регионах цены на них выросли на 30% и более.
С 20 марта Минпромторг и Федеральная налоговая служба, Росстатом и коммуникационный центр правительства оперативно мониторят цены во всех российских регионах. В категорию товаров вошли: продукты питания, детские товары, лекарственные средства, медицинские изделия и, конечно, средства дезинфекции и индивидуальной защиты.
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