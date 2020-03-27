Брянское отделение ЛДПР поддержало общероссийскую акцию «Мы вместе»

Брянские либерал-демократы присоединились к общероссийской акции «Мы вместе». Об этом во вторник сообщили в региональном отделении ЛДПР. Волонтеры готовы помочь с покупкой и доставкой продуктов и лекарств пенсионерам региона, которые наиболее уявзвимы от коронавируса и должны соблюдать режим самоизоляции, введенный с этой недели на всей территории Брянской области для жителей региона и временно находящихся в нем людей всех возрастов.

«Русские люди – люди с большим сердцем и чувством сострадания. Уже более 450 организаций присоединились к общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" и Брянское отделение ЛДПР – не исключение. В связи с этим, активисты и волонтеры ЛДПР окажут необходимую помощь людям старше 65 лет, сходят за Вас в магазин или аптеку, помогут в решении бытовых проблем», — говорится в сообщении..

Все желающие могут стать волонтерами.

В региональном отделении ЛДПР открыли собственную горячую линию для всех, кто нуждается в помощи. Прлучить больше информации можно по телефону: (910) 334-19-53, на сайте акции или сайте регионального отделения ЛДПР.