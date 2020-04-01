Борис Пайкин добивается от правительства налоговых льгот для малоимущих

Пандемия коронавируса и общий спад экономики стали для брянского депутата от ЛДПР Бориса Пайкина и его коллеги по фракции Ярослава Нилова ускорить процесс рассмотрения разработанного ими ранее законопроекта о льготах по НДФЛ для россиян с доходом менее двух МРОТ и налоговых послаблений для бизнеса в условиях пандемии. Об этом в среду сообщил телеканал «Городской».

Проект закона предполагает, в частности, освобождение от НДФЛ россиян, месячная зарплата которых меньше 24260 рублей. Сами граждане в условиях пандемии и экономического спада считают такую меру поддержки очень ощутимой, об этом Борис Пайкин не раз слышал на встречах с трудовыми коллективами предприятий региона.

В запросе на имя премьер-министра Михаила Мишустина парламентарии просят его рассмотреть возможность с помощью их законопроекта поддержать простых людей.

Депутаты предлагают также временно освободить ото всех страховых взносов предпринимателей, бизнес которых наиболее пострадал от пандемии. Имеются в виду занятые в сфере туризма, культуры, авиасообщения, услуг и общепита.

«Уверен, что эти меры снизят финансовую нагрузку на предприятия и предотвратят вынужденные увольнения сотрудников», — считает Борис Пайкин.