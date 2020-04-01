Партия Роста проведет онлайн пресс-конференцию
Партия Роста оценит меры правительства по поддержке экномики.
Партия проведет онлайн пресс-конфернцию, на которой оценит меры правительства по поддержке экономики.
Начало в 13:00.
Участниками мероприятия будут заместитель председателя Партии Роста Виктор Звагельский, член Партии Роста, музыкант, общественный деятель Сергей Шнуров.
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