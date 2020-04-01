В пресс-конференции партии РОСТА участвовал Сергей Шнуров

Основной темой прошедшей в четверг онлайн пресс-конференции партии РОСТА, в которой участвовали зам ее председателя Сергей Завгельский и музыкант Сергей Шнуров, стали меры экономической поддержки со стороны государства, которые партия считает нужным принять в сложившейся ситуации.

Сергей Шнуров рассказал о мерах помощи, которую, по его мнению, государство должно оказать россиянам.

А руководитель брянского регионального отделения партии Сергей Горелов по итогу пресс-конференции отметил, что государство в сегодняшних условиях должно повернуться лицом к малому и среднему бизнесу, чтобы тот смог продолжать эффективно работать.

Из-за проблем со связью пресс-конференция длилась недолго. Однако директор по развитию «АиФ — Брянск» Григорий Кожурин успел спросить, как уменьшить отрицательные последствия ограничение передвижения через границу с Республикой Беларусь, где, в отличие от Брянщины и других регионов РФ, не вводятся столь жесткие ограничения. Закрытие границы на пользу эпидемиологической ситуации, но во вред экономике, считает Кожурин.

Ответить ему представители партии не успели. Но ведущая пообещала, что на все заданные журналистами вопросы будут даны исчерпывающие ответы.

Стоит напомнить, что три года назад Сергей Шнуров, в то время лидер группы «Ленинград», на свои деньги купил двухкомнатную квартиру пенсионерке из села Лопандино Комаричского района Нине Макеевой 79 лет, которая 30 лет прожила в бывшей конюшне. 0,5 млн рублей из личных средств Шнуров выделил после того, как о проблемах пенсионерки и ее соседей рассказали в эфире Первого канала. После этой истории Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности. Его расследование взял под контроль лично глава ведмоства Алекснадр Бастрыкин.