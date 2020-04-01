Волонтеры ЛДПР за пятницу помогли более чем ста брянским семьям

Активисты ЛДПР на Брянщине в пятницу приступили к волонтерской работе в рамках общероссийской акции «Мы вместе». К акции брянские либерал-демократы подключились по инициативе брянского депутата Госдумы от партии Бориса Пайкина. Эту инициативу поддержали руководитель фракции ЛДПР в Брянской областной Думе Сергей Антошин, депутаты регионального заксобрания Михаил Аминтазаев, Юрий Авдеев, Александр Струков, Максим Иванченко, и депутаты Брянского городского Совета от ЛДПР в полном составе.

За день волонтеры помогли более чем 100 семьям из всех районов Брянска. Каждая семья получили наборы, которые включают в себя самое необходимое, от продуктов до средств дезинфекции.

Волонтеры перед выходом проходят медосмотр с измерением температуры, инструктаж о санитарных правилах безопасного поведения. Каждому активисту выдают медицинские перчатки, маски и дезинфицирующие средства.

«Подобные акции для меня и Брянского отделения ЛДПР не новшество. Ежегодно мы проводим масштабные мероприятия и оказываем помощь нашим гражданам. К сожалению, в этом году ситуация сильно обостренна пандемией короновируса. В связи с этим, я принял решение провести акцию помощи в усиленном режиме. Отдельно хотелось бы поблагодарить волонтеров, которые вступают в наши ряды, это сейчас очень важно и необходимо», — говорит Борис Пайкин.

На помощь волонтеров ЛДПР могут рассчитывать многодетные семьи в статусе малообеспеченные или лишившиеся доходов в период самоизоляции и люди старше 65 лет, которым не помогают родственники.

Попросить о помощи или стать воронтером можно на сайте акции: мывместелдпр.рф или позвонив на горячую линию: +7(910)334-19-53.

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