На горячую линию волонтеров регионального отделения ЛДПР за два дня поступило свыше 500 звонков
За первые два дня работы волонтерского штаба при региональном отделении ЛДПР на Брянщине поступило более 500 звонков от жителей региона, нуждающихся в помощи. Об этом рассказали в региональном отделении партии.
Волонтеры уже доставили нуждаюзимся десятки продуктовых наборов, которые включают все самое необходимое, в том числе и средства дезинфекции. В работе задействованы все волонтеры партии.
Горячая линия работает целый день, и звонки поступают непрерывно. Ведется строгий учет звонков.
Помощь оказывается многодетным семьям, которые имеют статус малоимущих или лишились дохода в период самоизоляции, и людям старше 65 лет, которые не имеют возможности выйти в магазин сами и не получают помощи от родственников.
Попросить о помощи и записаться в волонтеры можно на сайте: мывместелдпр.рф Или позвонить для этого на горячую линию: +7(910)334-19-53 с 9:00 до 18:00.
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