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На горячую линию волонтеров регионального отделения ЛДПР за два дня поступило свыше 500 звонков

Опубликовано Сегодня, 10:29

За первые два дня работы волонтерского штаба при региональном отделении ЛДПР на Брянщине поступило более 500 звонков от жителей региона, нуждающихся в помощи. Об этом рассказали в региональном отделении партии.

Волонтеры уже доставили нуждаюзимся десятки продуктовых наборов, которые включают все самое необходимое, в том числе и средства дезинфекции. В работе задействованы все волонтеры партии.

Горячая линия работает целый день, и звонки поступают непрерывно. Ведется строгий учет звонков.

Помощь оказывается многодетным семьям, которые имеют статус малоимущих или лишились дохода в период самоизоляции, и людям старше 65 лет, которые не имеют возможности выйти в магазин сами и не получают помощи от родственников.

Попросить о помощи и записаться в волонтеры можно на сайте: мывместелдпр.рф Или позвонить для этого на горячую линию: +7(910)334-19-53 с 9:00 до 18:00.

 

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