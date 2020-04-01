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Борис Пайкин поблагодарил брянцев за контроль над ценами

Опубликовано Вчера, 20:49

Депутат Госдумы от ЛДПР выразил благодарность сотне брянцев, сообщивших ему о росте цен в Брянской области.
Напомним, депутат Борис Пайкин организовал горячую линию, на которую может позвонить любой житель Брянской области и сообщить о явно завышенных ценах на тот или иной продукт. Основанием для этого шага стало поручение Президента Генпрокуратуре и Федеральной антимонопольной службе провести работу по противодействию росту цен на товары.
Согласно информации областного отделения ЛДПР, несмотря на это, отдельные предприниматели и владельцы магазинов завышают цены почти в два раза, создавая все больше проблем и так напуганным кризисной ситуацией, гражданам: «Лимоны и имбирь стали «золотыми», ртутный градусник продается по цене трех, а обычные марлевые бинты превратились в эластичные повязки».
На горячую линию, организованную Пайкиным, поступило более ста обращений. По каждому обращению оперативно направлены запросы в прокуратуру и управление федеральной антимонопольной службы.
Депутат выразил благодарность всем неравнодушным людям за участие в акции по контролю цен.
Если вы заметили повышение цены на привычные позиции, вы можете сообщить об этом, отправив смс или сообщение в любом удобном для вас мессенджере (WhatsApp, Viber, Telegram) на номер: +7 (910) 234-94-37

 

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