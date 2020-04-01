Брянские активисты ОНФ обеспечивают медиков питьевой водой

Региональное отделение Общероссийского народного фронта и Ассоциация сестринского персонала Брянской области наладили доставку питьевой воды для медперсонала учреждений здравоохранения региона. Об этом сообщил официальный сайт ОНФ.

Витаминизированную воду для медиков предоставляет Пищекомбинат «Бежицкий». Ведутся переговры о посильной помощи врачам и с другими предприятиями региона.

«Медики сейчас находятся на переднем фланге борьбы с коронавирусом. График у врачей и медсестер крайне напряженный, им даже присесть некогда. При такой интенсивности работы, как оказалось, самым популярным продуктом у медиков стала обычная питьевая вода. Нам навстречу пошел Пищекомбинат Бежицкий. Руководство предприятия распорядилось бесплатно выделить для персонала брянских больниц и поликлиник внушительную партию бутилированной воды. Это яркий пример социальной ответственности бизнеса, и мы надеемся, что и другие предприятия региона ему последуют», –говорит член регионального штаба ОНФ, президент Ассоциации сестринского персонала Брянщины Лариса Третьякова.

Медики поблагодарили активистов за помощь и отметили, что лучше всех им помогут в условиях пандемии все жители региона, которые остаются дома, не подвергая себя лишней опасности заражения и не добавляя им работы.