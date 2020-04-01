Брянские волонтеры ЛДПР снабдили преприятия Брянска медицинскими масками
Активисты областного отделения ЛДПР развезли по предприятиям Брянска, продолжающим работу в условиях самоизоляции, медицинские маски. Инициаторами акции, стартовавшей 9 апреля, выступили брянский депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин и руководитель фрации партии в областной Думе Сергей Антошин. Об этом в пятницу сообщило региональное отдление ЛДПР.
Системообразующие предприятия города продолжают работу, множество их работников находятся в цехах и курсируют между работой и домом. Активисты решили помочь обеспечить их средствами защиты.
Брянские либерал-демократы посетили: ООО «Корина-траст», АО «БЭМЗ»,ООО МК «Визит», АО «Стройсервис», ООО «Деснянский пищекомбинат» и ОАО «БМК». Более 5 000 масок раздали всем рабочим. Всего же для акции закупили 20 тысяч масок.
Генеральный директор БЭМЗ Фёдор Дмитрук поблагодарил организаторов акции.
«На данный момент речь идет о производстве в Брянской области и сохранении рабочих мест на предприятиях. Очень важно беречь людей, если каждый будет соблюдать меры профилактики, риск заражения, особенно на производствах, где люди работают бок о бок, будет минимальным», — отмечает депутат Государственной Думы Борис Пайкин.
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