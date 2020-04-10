Волонтеры ЛДПР бесплатно раздают брянцам маски

Волонтеры регионального отделения ЛДПР приступили к массовой бесплатной раздаче масок в общественных местах и на улицах Брянска. Вручая маску, они предупреждают прохожих об опасности заражения коронавирусом и необходимости соблюдать меры безопасности.

Многие люди не могут безвылазно сидеть дома. А при входе в магазин, аптеку, общественный транспорт использование маски обязательно.

ЛДПР закупила в помощь региону 20 тысяч масок. Прохожим раздали 1 тыс. штук.

«Мы должны вгнимательно относиться к своему здоровью и соблюдать все меры предосторожности. Маски — одна из главных составляющих профилактики. Направляясь по своим делам, не забывайте об этом. Берегите себя и не болейте!», — сказал брянский депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин, ставший вместе с руководителем фракции партии в областной Думе Сергеем Антошиным инициатором этой акции.