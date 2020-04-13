Брянские депутаты от ЛДПР влились в волонтерское движение

Брянские депутаты всех уровней от ЛДПР присоединились к волонтерской акции «МЫВМЕСТЕЛДПР». В выходные руководитель фрации партии в областной Думе Сергей Антошин лично раздавал продуктовые наборы пожилым и многодетным малообеспеченным семьям в Брянске и области. Об этом во вторник сообщили в региональном отделении ЛДПР.

Примеру Антошина последовали областные депутаты от ЛДПР Михаил Аминтазаев, Юрий Авдеев, Александр Струков, Максим Иванченко, и депутаты Брянского городского Совета от ЛДПР в полном составе.

«Основная цель акции поддержать семьи, которые оказались в сложной жизненной ситуации в связи с самоизоляцией. Все депутаты, от сельских советов до Брянского горсовета и Брянской областной Думы от ЛДПР поддержали инициативу Бориса Пайкина. К нам поступает сотни заявок, которые мы оперативно обрабатываем и лично выезжаем с помощью к людям», — сказал Сергей Антошин.

Региональное отделение ЛДПР присоединилось к общероссийской акции «Мы вместе» по инициативе брянского депутата Госдумы Бориса Пайкина.

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