Брянские депутаты от ЛДПР влились в волонтерское движение
Брянские депутаты всех уровней от ЛДПР присоединились к волонтерской акции «МЫВМЕСТЕЛДПР». В выходные руководитель фрации партии в областной Думе Сергей Антошин лично раздавал продуктовые наборы пожилым и многодетным малообеспеченным семьям в Брянске и области. Об этом во вторник сообщили в региональном отделении ЛДПР.
Примеру Антошина последовали областные депутаты от ЛДПР Михаил Аминтазаев, Юрий Авдеев, Александр Струков, Максим Иванченко, и депутаты Брянского городского Совета от ЛДПР в полном составе.
«Основная цель акции поддержать семьи, которые оказались в сложной жизненной ситуации в связи с самоизоляцией. Все депутаты, от сельских советов до Брянского горсовета и Брянской областной Думы от ЛДПР поддержали инициативу Бориса Пайкина. К нам поступает сотни заявок, которые мы оперативно обрабатываем и лично выезжаем с помощью к людям», — сказал Сергей Антошин.
Региональное отделение ЛДПР присоединилось к общероссийской акции «Мы вместе» по инициативе брянского депутата Госдумы Бориса Пайкина.
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