Зам мэра Новозыбкова по ЖКХ ушел в отставку

Заместитель главы Новозыбкова по вопросам ЖКХ Александр Грудин, занимавший эту должность семь лет, ущел в отставку. Об этом сообщил местный сайт Новозыбков.su.

С сайта мэрии города убрали фотографию Грудина, а мэрия объявила конкурс на занятие его должности. Желающих участвовать пока не нашлось.

Увольнению Грудина предшествовал скандал вокруг воинского захоронения на городском кладбище Новозыбкова. 8 апреля о демонтаже могил в процессе работ по облагораживанию захоронения сообщил федеральный телеканал РЕН ТВ. Правомерность действий подрядчика теперь проверяют СУ СКР по региону и областная прокуратура.