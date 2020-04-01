Брянцев приглашают поддержать инциативу Бориса Пайкина отменить НДФЛ для малоимущих

В поддержку законопроекта об освобождении от НДФЛ россиян с зарплатой меньше двух МРОТ, который внес в Госдуму брянский депутат от ЛДПР Борис Пайкин, запущено всенародное голосование в режиме онлайн, поучаствовать в котором и поддержать инициативу депутата может каждый житель региона.

Хотя в одном из «майских» указов президента была поставлена задача снизить уровень бедности в стране, в 2019 году он по сравнению с 2018, наоборот, вырос. Борис Пайкин уверен, что освобождение от НДФЛ людей, которые зарабатывают менее 2 МРОТ, станет для них подспорьем, особенно когда из-за пандемии материальное положение множества россиян ухудшилось.

С 1 явнаря один МРОТ равен 12 130 рублей в месяц. Соответственно. освобождение от НДФЛ после принятия закона будет полагаться россиянам с доходом до 24 260 рублей. На Брянщине такая зарплата считается хорошей, и в случае принятия закона воспользоваться льготой сможет, пожалуй, больниствно работающих жителей региона.

«Предложенная нами инициатива государству вполне по карману, ведь у нас принят профицитный бюджет, - комментирует новый законопроект Борис Пайкин. – В случае её принятия мы получим увеличение реальных доходов бедных и наиболее уязвимых слоев общества. Это даст существенный толчок экономическому росту за счёт увеличения покупательской способности населения, а также окажет реальную помощь такой категории граждан. В условиях ухудшения ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции поддержать людей без затрат федерального бюджета уже не получится. Я провел много встреч с трудовыми коллективами Брянской области, и везде наш законопроект находил безоговорочное одобрение у наших граждан. Помогите нам донести мнение народа до депутатов других фракций – поддержите за наш законопроект на сайте голосования! Только сплотившись мы можем добиться справедливости и победить!».