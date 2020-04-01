Депутаты Брянского горсовета от ЛДПР участвуют в волонтерском движении

Депутаты Брянского горсовета от Либерально-Демократической партии России участвуют в акции «МЫВМЕСТЕЛДПР» наряду с другими волонтерами.

Ранее руководитель партийной фракции в областной Думе Сергей Антошин лично посетил ряд семей и раздал пожилым и маломобильным людям продуктовые наборы. Его примеру последовали и городские депутаты — руководитель фракции ЛДПР в горсовете Срегей Сенин и депутаты Игорь Карпов и Татьяна Горлова. Они не только разнесли продуктовые наборы нуждающимся, но и помогли с решением мелких бытовых вопросов в домах.

Волонтерской деятельностью на Брянщине в период самоизоляции региональное отделение ЛДПР занимается с 3 апреля по инициативе депутата Госдумы Бориса Пайкина.