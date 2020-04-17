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Борис Пайкин поздравляет со Светлым праздником Пасхи

Опубликовано Сегодня, 16:06

 

Брянский депутат от ЛДПР Борис Пайкин поздравил жителей региона со светлой Пасхой.

«Дорогие друзья!

Сегодня Православные Христиане всего мира отмечают Светлый праздник Пасхи. Две тысячи лет назад Спаситель совершил великий подвиг самоотречения и отдал себя в жертву во искупление человеческих грехов. Спаситель подвигом самопожертвования утвердил победу Жизни над смертью.

Спустя две тысячи лет нам пора ответить себе на вопрос, насколько мы усвоили Учение Иисуса Христа. Каждый человек в дни пандемии отвечает на вопрос: готов ли я поставить общее дело выше частных интересов? Готов ли пожертвовать своими минутными слабостями ради спасения ближнего?

В этот Светлый день призываю каждого из вас остаться со своей семьёй, и подумать над важностью свершения Христа для каждого из нас. Подумать о собственной жизни и жизнях окружающих. Вспомнить о том, что проповедовал и завещал исполнять нам Спаситель.

Храни Вас всех Господь! Христос Воскресе!», — сказал депутат.

 

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