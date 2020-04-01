Брянский блогер назвал решение губернатора расширить перечень предприятий, которым можно работать, смелым шагом
Ведуший одного из бряснких телеграм-каналов назвал смелым шагом решение губернатора расширить перечень предприятий, которым разрешено работать в условиях продолжающейся самоизоляции.
«Учитывая панические настроения желающих спрятаться от вируса, это очень смелый шаг. Критики будет много. Но ваш губернатор понимает, что самоизоляция – не повод уничтожить экономику», — написал он в среду.
Ранее мы сообщали, что постановление, расширяющее перечень предприятий, которые смогут продолжить работу, глава региона издал вчера.
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