Брянский блогер назвал решение губернатора расширить перечень предприятий, которым можно работать, смелым шагом

Ведуший одного из бряснких телеграм-каналов назвал смелым шагом решение губернатора расширить перечень предприятий, которым разрешено работать в условиях продолжающейся самоизоляции.

«Учитывая панические настроения желающих спрятаться от вируса, это очень смелый шаг. Критики будет много. Но ваш губернатор понимает, что самоизоляция – не повод уничтожить экономику», — написал он в среду.

Ранее мы сообщали, что постановление, расширяющее перечень предприятий, которые смогут продолжить работу, глава региона издал вчера.