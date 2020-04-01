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Депутат Борис Пайкин провел личный прием онлайн

Опубликовано Сегодня, 13:52

Брянский депутат от ЛДПР Борис Пайкин накануне провел в соцсети ВКонтакте прямой эфир, который промотрели несколько тысяч жителей региона. Об этом сообщили в четверг в региональном отделении партии.

Во время этого виртуального приема десятки жителей региона обратились к нему с насущными вопросами и просьбами о помощи. Отметим, что Борис Пайкин — единственный на сегодня в регионе депутат, который в условиях пандемии перевел встречи с избирателями в онлайн-формат. Обратиться  к нему во время эфира могли и жители других регионов. Предварительная запись при этом не требовалась.

С предпринимателями парламентарий обсудил свое назначение замом председателя межфракционной думской комисии по поддержке малого и среднего бизнеса. Он подтвердил, что комиссия получила и рассмотрит предложения Торгово-промышленной палаты. И отправил депутатский запрос о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в регионе, которые намерено предпринять правительство Брянской области, на имя губернатора Александра Богомаза.

Предприниматели из Навли пожаловались, что с местных ИП стали брать деньги за простаивающие на местном рынке принадлежащие им роллеты. Депутат пообеща проверить эту информацию. А вот фермерам, желающим закупить молодняк скота и птицы в других регионах, посоветовал отложить эти планы до окончания самоизоляции.

Депутату также задали несколько вопросов о помощи малообеспеченным и многодетным семьям, которые нуждаются в продуктах и технике для организации дистанционного обучения детей. Брянское отделение ЛДПР уже несколько недель по инициативе Бориса Пайкина реализует волонтерскую акцию помощи нуждающимся. Но свою лепту в обеспечение доступа детей в период самоизоляции к образовательным услугам должен внести и департамент образования.

Многие участники спрашивали о перспективах выдачи продуктовых пайков воспитанников детских садов по аналогии с учениками школ. Депутат подтвердил, что считает такие вопросы логичными. Он подготовил депутатский запрос на эту тему и в ближайшее время направит в правительство региона.

На вопрос, продолжит ли Благотворительный фонд Бориса Пайкина устанавливать спортивные и детские площадки, которых открыл в регионе более 50, депутат ответил, что обязательно начнет прием новых заявок, как только завершится режим самоизоляции. Но напомнил, что для их рассмотрения под каждым обращением должны подписаться минимум 500 местных жителей.

Родители задавали вопросы относительно переноса итоговых аттестаций, приема документов в вузы и поступления в магистратуру, спрашивали также о переносе сроков призыва в армию.

Депутат по возможности ответил на все вопросы, а те, где требуется детальное знакомство с ситуацией, ответы поступят позже. Все обращения, поступившие к депутату, будут обработаны.

Подобные онлайн-приемы Борис Пайкин намерен проводить каждую неделю. Узнать об очередной встрече можно будет на его личной странице во ВКонтакте.

 

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