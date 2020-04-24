Администрация Новозыбкова поставит панельное ограждение за своим зданием
Администрация Новозыбкова намерена поставить забор за своим зданием со стороны въезда служебных машин.
Поставщиком конструкций для будущего сооружения выбрали предприятие из Ленинградской области. Кто будет вести монтаж, информации нет.
Средства на установку забора выделяются из бюджета городского округа.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
«Ростелеком» переключил более 580 компаний в Брянской области на волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) в рамках проекта «Миграция с меди на оптику», реализуемого в регионе с 2016 года. Цифровой провайдер меняет медные линии связи и оборудование на современные волоконно-оптические «последние мили» и абонентские линии. Программа модернизации сети связи затрагивает бизнес, расположенный во всех населенных пунктах Брянщины.
В условиях сложной эпидемиологической обстановки на вокзалах Брянского региона Московской железной дороги выделены отдельные помещения для временного размещения пассажиров с признаками вирусных заболеваний в целях скорейшего оказания им медицинской помощи и обеспечения безопасности и здоровья всех пассажиров.
Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» присоединился ко всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», цель которой - оказание поддержки пожилым и маломобильным гражданам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В филиале организован волонтерский штаб, в состав которого вошли представители первичной профсоюзной организации Брянскэнерго и отдела социальных отношений.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.