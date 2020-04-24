Брянский блогер классифицировал критиков губернатора Богомаза

Ведущий одного из брянских телеграм-каналов разделил критиков губернатора Александра Богомаза на три сорта.

Поводом для этого стала публикация в интернете о том, что в администрации президента якобы лежит заявление Богомаза об остатавке с открытой датой.

«Президенту хватает полномочий для того, чтобы в любой момент снять любого губернатора без всякого заявления с его стороны. И отставка будет подана так, как сочтут нужным в АП – хоть недоверие, хоть повышение, хоть плановая ротация. И ни один отставник не станет судиться с таким работодателем, уповая на отсутствие заявления», — пишет ведущий канала.

Публикацию, которую счел фейком, он сравнил с бредом, который несет у доски в школе «завзятый двоечник, вызванный учителем на потеху классу».

Автора этой и подобных публикаций ведущий канала отнес к третьему сорту критиков, «выдавшивающих из себя бессвязный бред».

«Одни (критики) честно выискивают негатив, а найдя его, обязательно приписывают Богомазу. То он мусору набросает, то пациентов в больнице кормит не по ресторанному меню, а по диете.

Второй сорт ленив настолько, что не ищет поводов для критики, а выдумывает их или обходится общими словами», — пишет также он.