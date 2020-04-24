Президент в мае лично поздравит 200 брянских долгожителей

В мае президент России Владимир Путин лично поздравит 200 жителей Брянщины с юбилеями. Об этом сообщило отделение пенсионного фонда в Брянской области.

Поздравления от главы государства получают пожилые люди, которым исполняется 90, 95, 100 лет и далее каждая круглая дата.

В этом году 90 лет отметят 117 жителей Брянщины, 95 — 23, а двум бабушкам исполняется по 100 лет. Столетнии юбилеи они будут праздновать 8 и 13 мая.

14 человек отметят юбилеи 1 мая, а у пяти дни рождения пришлись на День Победы. Это двое мужчин из Брянска и Погарского района и женщины из Клинцов, Унечи и Брянска. Одна из юбилярш родилась ровно за 20 лет до войны и живет на улице Брянского фронта.

Среди долгожителей-юбиляров в регионе преобладают женщины. Мужчин немногим больше 25%.