Волонтеры ЛДПР развезли нуждающимся более 2 тыс. продуктовых наборов

Активисты волонтерского штаба ЛДПР немногим менее чем за месяц развезли нуждающимся жителям Брянщины более 2 тысяч наборов, в которые входит все самое необходимое от продуктов питания до средств дезинфекции.

Волонтерская акция регионального отделения партии стартовала 3 апреля. В первые же дни в штаб поступило множество обращений — в основном от пожилых людей, которые остались без родственников и не могут сами выйти в магазин. Активисты помогают также инвалидам и малоимущим многодетным семьям, с переходом на самоизоляцию лишившимся доходов.

Региональное отделение ЛДПР присоединилось к общероссийской волонтерской акции #МыВместе по инициатиее брянского депутата Госдумы от ЛДПР Бориса Пайкина и руководителя партийной фракции в областной Думе Сергея Антошина.