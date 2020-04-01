Депутат Борис Пайкин провел очередной онлайн-прием
Жители Брянской области и других регионов России стали активными участниками прямого эфира, который в очередной раз провел для них в социальной сети ВКонтакте депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин. Виртуальные встречи парламентария с избирателями пользуются популярностью в силу того, что люди в условиях самоизоляции могут получить из первых рук ответы на наболевшие вопросы и обратиться за реальной помощью в своих житейских нуждах, связанных с коронавирусом.
Возможностью пообщаться с Борисом Романовичем в прямом эфире воспользовались десятки пользователей, а общее число посмотревших трансляцию зрителей составило порядка двух тысяч человек.
Часть вопросов, поступивших еще на предыдущем прямом эфире, потребовала уточнения в профильных ведомствах, и Борис Пайкин начал новую онлайн-конференцию с ответов на них.
Родителей выпускников вузов этого года волновала отмена Государственной итоговой аттестации в отдельных регионах: не будут ли такие выпускники в будущем менее конкурентоспособны при трудоустройстве, по сравнению с теми, кто ГИА сдавал? Борис Пайкин заверил, что он получил конкретный ответ от Минпросвещения, что освобожденным от ГИА выпускникам работодатель не сможет на этом основании отказать в трудоустройстве.
На предыдущем «виртуальном приеме» также поднималась проблема семей, которым не по карману купить оргтехнику для удаленного обучения школьников, либо там, где они проживают, нет доступа в Интернет. Поступившие к нему обращения на эту тему Борис Пайкин направил в Министерство просвещения РФ, снабдив их собственными предложениями по решению проблемы. По мнению парламентария, вопросы обеспечения школьников из малоимущих семей компьютерами для обучения находятся в ведении региональных властей. Со своей стороны фонд Бориса Пайкина оказал помощь ряду семей в покупке ноубтуков, но, разумеется, его средств недостаточно, чтобы охватить всех нуждающихся.
Серьезный блок поступивших вопросов традиционно касался профессиональной деятельности Бориса Пайкина, как депутата Госдумы. В частности, работы думской межфракционной комиссии по поддержке малого и среднего бизнеса, где он является заместителем председателя. Эта комиссия уже наработала серьезный пакет предложений, в числе которых можно выделить следующие.
Во-первых, по мнению Бориса Пайкина, нужно уточнить критерии классификации малого и среднего предпринимательства. Сейчас многие предприятия фактически являются субъектами МСП и соответствуют критериям, но, в силу разных причин отсутствуют в реестре. Из-за этого лишены права рассчитывать на уже введенные меры поддержки. Комиссия такде считает необходимым расширить перечень отраслей экономики, пострадавших в условиях распространения коронавирусной инфекции. Есть предложения по оказанию мер поддержки в отдельных отраслях в зависимости от падения прибыли конкретного предприятия. Безусловно, необходимо детально изучить действующие механизмы кредитной поддержки бизнеса и предложить новые. По данным Бориса Пайкина кредит на зарплату предприниматели берут неохотно, так как не видят, где им в перспективе взять деньги на его возврат, а кредитные каникулы банки сами не спешат пока предоставлять. И в этой связи у комиссии тожде есть наработки.
Был поднят вопрос продвижения в Думе законопроекта, выдвинутого Борисом Пайкиным по отмене 13% НДФЛ для людей, получающих зарплату меньше двух МРОТ. По этому проекту сейчас продолжается сбор подписей на сайте НЕТНДФЛ.РФ. И чем больше удастся собрать голосов в его поддержку, тем больше шансов донести до Правительства и депутатов других фракций, что народ законопроект поддерживает, что это нужный и своевременный документ. Эта инициатива государству, при профицитном бдюджете, вполне по карману. В случае её принятия будет получено увеличение реальных доходов бедных и наиболее уязвимых слоев общества, что даст существенный толчок экономическому росту за счёт увеличения покупательской способности населения, а также окажет реальную помощь такой категории граждан.
Поднимались вопросы помощи детскому спорту и содействия в благоустройстве дворов. Люди жаловались на поборы в школах, сложности с получением социальных выплат, просили повлиять на власти в жилищно-коммунальных вопросах. Все обращения будут приняты в работу, последуют меры депутатского реагирования, заявители получат ответы.
Полностью посмотреть прямой эфир Бориса Пайкина можно на странице парламентария в соцсети ВКонтакте Там же вы можете узнать о дате и времени нового прямого эфира и подать свои вопросы к нему заблаговременно.
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