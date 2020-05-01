В Дятькове благоустроили мемориал
Накануне празднования 75-летия Победы в Брянской области продолжается благоустройство мемориальных и памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной.
Всего на территории Брянщины находится 1286 таких мемориальных мест. Одно из них расположено в городе Дятьково. В этом городе, который во время войны находился в тылу врага, Красная Армия и партизаны смогли на несколько месяцев восстановить советскую власть. После чего, в сводках Совинформбюро, город стали называть Партизанском, а прилегающую территорию, окруженную вражескими войсками - Советским районом.
После того, как в июне 1942 года фашисты всё-таки захватили город, они жестоко отомстили советским патриотам – зверски замучили и расстреляли десятки партизан и мирных граждан. На месте их гибели после войны был установлен монумент с фигурой партизана со скорбно поникшей головой.
Администрация Дятьковского района обратилась в партию РОСТА с просьбой взять шефство над этим памятником. Руководители брянского регионального отделения с готовностью откликнулись на этот призыв. Силами активистов партии мемориал был облагорожен и обновлён.
«Накануне Дня Победы, мы планировали не только покрасить и обустроить этот дорогой для всех жителей Дятьково мемориал, но и вместе с ветеранами войны высадить здесь аллею из кустов сирени, - рассказывает председатель Брянского регионального отделения партии РОСТА Сергей Горелов, - Однако вмешалась коронавирусная инфекция. Мы, не имея морального права жертвовать здоровьем наших ветеранов, перенесли торжественную закладку аллеи на более поздний срок.
Вместе с депутатом Дятьковского районного совета народных депутатов от партии РОСТА Алексеем Городинским, с нашими однопартийцами, соратниками мы поздравляем жителей Дятьковского района, всей Брянщины, прежде всего ветеранов и участников войны с 75-летием Великой Победы! Желаем всем счастья, здоровья и мирного неба над головой. Со своей стороны обещаем, что сделаем всё от нас зависящее, чтобы наша Родина процветала и оставалась такой же сильной и независимой».
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