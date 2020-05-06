Депутат Борис Пайкин предложил объявить амнистию по штрафам

Брянский депутат от ЛДПР Борис Пайкин внес в Госдуму очередной законопроект из своего «коронавирусного» пакета, предлагающий объявить амнистию по административным штрафам. В КоАП РФ такая возможность предусмотрена, но не была ни разу реализована на практике. Теперь же есть такие поводы для этого, как 75-летие Победы и эпидемия. коронавируса, считает депутат.

«Сейчас очень многие люди остались без работы, практически все семьи столкнулись со снижением доходов, - комментирует свою инициативу Борис Пайкин. – Кроме того, свободное перемещение граждан ограничено, и им затруднительно, например, своевременно перерегистрировать оружие или встать на учет в налоговом органе. В таких условиях и в канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, мы считаем освобождение граждан от штрафов за незначительные административные правонарушения необходимой, обоснованной и уместной мерой».

Законопроект предусматривает освобождение граждан от штрафов за проезд без билета, нарушение правил провоза ручной клади, багажа и грузобагажа, нарушение правил охоты и рыбалки, правио регистрации по месту жительства и пребывания, мелкие хищения, предпринимательскую деятельность без регистрации или лицензии, нарушение сроков постановки на учет в налооовом органе, сроков предоставления налоговой декларации и расчета по страховым взносам, невыполнение в срок законного предприсания контролирующего органа, нарущение сроков регистрации и перереригистрации оружия и ряд других незначительных правонарушений, включая нарушения ПДД. При этом, само собой, не идет речи о пьяной езде и отказе от медосвидетельствования.

В случае принятия закона освобождены от наказания будут те, кто совершил названные правонарушения до объявления амнистии.