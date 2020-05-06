Депутат Борис Пайкин предложил объявить амнистию по штрафам
Брянский депутат от ЛДПР Борис Пайкин внес в Госдуму очередной законопроект из своего «коронавирусного» пакета, предлагающий объявить амнистию по административным штрафам. В КоАП РФ такая возможность предусмотрена, но не была ни разу реализована на практике. Теперь же есть такие поводы для этого, как 75-летие Победы и эпидемия. коронавируса, считает депутат.
«Сейчас очень многие люди остались без работы, практически все семьи столкнулись со снижением доходов, - комментирует свою инициативу Борис Пайкин. – Кроме того, свободное перемещение граждан ограничено, и им затруднительно, например, своевременно перерегистрировать оружие или встать на учет в налоговом органе. В таких условиях и в канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, мы считаем освобождение граждан от штрафов за незначительные административные правонарушения необходимой, обоснованной и уместной мерой».
Законопроект предусматривает освобождение граждан от штрафов за проезд без билета, нарушение правил провоза ручной клади, багажа и грузобагажа, нарушение правил охоты и рыбалки, правио регистрации по месту жительства и пребывания, мелкие хищения, предпринимательскую деятельность без регистрации или лицензии, нарушение сроков постановки на учет в налооовом органе, сроков предоставления налоговой декларации и расчета по страховым взносам, невыполнение в срок законного предприсания контролирующего органа, нарущение сроков регистрации и перереригистрации оружия и ряд других незначительных правонарушений, включая нарушения ПДД. При этом, само собой, не идет речи о пьяной езде и отказе от медосвидетельствования.
В случае принятия закона освобождены от наказания будут те, кто совершил названные правонарушения до объявления амнистии.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
8 мая 2020 года в цифровом видеосервисе Wink компании «Ростелеком» состоится эксклюзивная премьера короткометражного художественного фильма «Временная связь». Фильм снят по мотивам рассказа выдающегося писателя-фантаста Кира Булычева «Можно попросить Нину?» — вся интрига произведения сохранена, но действие частично перенесено в настоящее время. Зрителям фильма станет очевидно, почему его премьера состоится накануне 9 мая и именно в видеосервисе «Ростелекома». Картина будет доступна бесплатно всем подписчикам Wink.
В условиях сложной эпидемиологической обстановки на вокзалах Брянского региона Московской железной дороги выделены отдельные помещения для временного размещения пассажиров с признаками вирусных заболеваний в целях скорейшего оказания им медицинской помощи и обеспечения безопасности и здоровья всех пассажиров.
Сотрудники «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в преддверие памятной даты обеспечили электроснабжение строящихся и реконструируемых к празднику мемориалов и памятников в 20 регионах присутствия компаний, а в местах, где шли бои, провели благоустройство и привели в порядок захоронения бойцов Красной Армии. В нынешнем году такие работы проводятся более чем на 250 таких объектах.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.