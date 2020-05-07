В Дятькове появилась аллея славы

75 кустов сирени к 75-й годовщине Великой Победы высадили активисты партии РОСТА у памятника Воинам – освободителям на въезде в город Дятьково.

Дятьково - единственный город на Брянщине, награждённый в честь своих боевых и трудовых свершений орденом Отечественной войны. Действительно, в годы войны он был известен не только на Советский Союз, но и на весь мир. Из-за конспирации его название звучало в сводках Совинформбюро, как «Партизанск».

Уже давно отгремели залпы войны и люди уже дано не скрывают те подвиги, которые совершили наши деды и прадеды. Благодарные потомки чтут героические свершения своих предков. Ранее мы уже рассказывали о том, как активисты Брянского регионального отделения партии РОСТА откликнулись на просьбу администрации Дятьковского района – взяли шефство над памятником расстрелянным партизанам и зверски замученным фашистами мирным жителям в Дятьково и отремонтировали его.

На днях партия РОСТА продолжила свои мероприятия по увековечению памяти воинам Красной Армии. Так, по согласованию с районными властями на въезде в Дятьково у памятника Воинам-освободителям были высажены 75 саженцев сирени. 75 кустов – по одному кусту за каждый год юбилейной даты.

- И это не случайно, - говорит председатель Брянского отделения партии РОСТА Сергей Горелов, который принял участие в этой благородной акции, - в России сирень — символ расцвета, свежести, молодости. Сегодняшнее поколение россиян чтит память своих предков, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины. Только благодаря героизму наших отцов и дедов мы получили возможность не только трудиться на нашей земле, но и свободно жить и дышать. Если бы 75 лет назад они не разгромили фашистов, то наша страна попала бы в долгое рабство к оккупантам.

Сегодня памятник, в просторечье называемый жителями Дятьково «Пушка», полукругом окружила аллея молодой сирени. Через несколько лет здесь будут цвести пышные кусты с красивыми цветами, а проходящие и проезжающие мимо потомки героев будут продолжать чтить своих предков.

В работах также приняли участие руководитель Дятьковского местного отделения партии РОСТА Алексей Городинский со своими однопартийцами. В связи с пандемией коронавируса, у памятника работало ограниченное число партийцев с соблюдением всех мер безопасности (в масках и перчатках и на нужной дистанции).

Партия РОСТА выражает признательность своему однопартийцу, руководителю фирмы «Зеленый город» Денису Клевцову, предоставившему саженцы сирени для этой благородной акции.

Фото: «Дятьковский вестник».