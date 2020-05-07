Депутат Валуев помог собачьему приюту в Фокино
Депутат Госудумы от Брянщины единоросс Николай Валуев передал 800 кг сухого корма для животных приюту, расположенному в Фокино.
В приюте сейчас находятся 140 собак.
В условиях эпидемии и кризисной ситуации в экономике многие волонтеры лишились помощи помогать приютам для животных, сократились и поступления на питание содержащихся там животных.
«В таком добром, благом деле оставаться равнодушным невозможно. Все, у кого дома есть любимцы знают, как, порой, непросто их содержать. А на попечении в приюте «Муха» - более 100 животных, которых ежедневно необходимо кормить, создавать условия для их содержания. Поэтому вместе с Федерацией бокса Брянской области мы решили оказать посильную помощь приюту. Рады новому знакомству и сотрудничеству. И, конечно, призываем всех беречь, любить животных и быть в ответе за их судьбу», — прокомментировал свой поступок депутат.
В конце марта мы сообщали, что Валуев опубликовал в соцсети фото своих собак и написал, что называет их коронавирусами, так как они «везде норовят пролезть».
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