Брянские депутаты от ЛДПР возложили цветы к воинскому мемориалу

Депутаты Брянской областной Думы и Брянского городского Совета народных депутатов рано утром субботы возложили цветы к памятнику 719-ти советским воинам, погибшим в 1941 — 1943 годах в боях с немецко-фашистскими захватчиками при освобождении Брянска и Бежицы.

«Такие мероприятия очень важны. Подвиг советских людей нельзя забывать, потому что они проявили великий героизм, мужество и во имя будущих поколений смогли пережить много горя, потерю близких и родных людей, но все равно они не сломались и победили, — говорит руководитель фракции ЛДПР в Брянской областной Думе Сергей Антошин. — Однажды этот мемориал пришлось восстанавливать, потому что нашлись вандалы, которые его повредили. Надеюсь, эти люди поймут, что так делать нельзя — это неуважение к тем, кто отдал свои жизни во имя Победы над врагом в один из самых сложных периодов отечественной истории. Давайте чтить этот подвиг, беречь памятные места и отдавать себе отчёт в том, какими жертвами страна заплатила за ту войну».

Активисты Брянского регионального отделения партии и весь депутатский корпус поздравляют соотечественников и всех наших земляков с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.