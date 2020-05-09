Во вторник начнется суд над брянским видеоблогером Александром Коломейцевым

Во вторник в Брянске начнется суд над бизнесменом, собственником ряда объектов торговой недвижимости и видеоблогером Александром Коломейцевым.

В отношении Коломейцева возбуждено пять уголовных дел, в частности, об оскорблении представителя власти. Коломейцев себя виновным не признает и дела считает сфабрикованными.

Ранее Коломейцев прошел две психиатрических экспертизы — добровольную в обычной московской психиатрической клинике и по решению суда в институте судебной психиатрии имени Сербского. Обе признали его вменяемым.