Партия РОСТА: Поддерживаем меры по смягчению режима, помощь населению и реальному сектору экономики

Вчера, 11 мая жители России услышали то, что они с нетерпением ждали – выступление президента России Владимира Путина в отношении ситуации с пандемией коронавируса и смягчения режима. Президент принял решение завершить период нерабочих дней в стране: «С 12 мая единый период нерабочих дней для всех отраслей завершается. Но не завершается борьба с эпидемией».

Партия РОСТА с самого начала определила своё отношение к сложившейся ситуации. Причём, во главу угла наша партия ставила помощь гражданам, меры социальной поддержки со стороны государства. Напомним, что ещё 2 апреля партия РОСТА провела всероссийскую онлайн-конференцию, материалы которой были положены в основу наших предложений. Руководство брянского отделения партии тогда отмечало, что меры поддержки населения государства людей позволит сохранить и экономику. В результате такой поддержки во время введённого режима российские предприятия не понесут невосполнимого ущерба, а затем смогут продолжать эффективно работать.

Партия РОСТА видит, что наш призыв «Хотим работать!» и многие наши предложения вошли в те меры, которые были озвучены президентом. Поэтому с удовлетворением воспринимает выступление Владимира Путина, которое было всеобъемлющим и без преувеличения коснулось каждого. Как заявил глава государства, с 12 мая только начинается этап смягчения режима ограничений. Единый период нерабочих дней в стране завершается и для граждан, и для экономики. «Начиная с 12 мая, везде, где это возможно, необходимо создать условия для восстановления деятельности предприятий базовых отраслей экономики», - сказал Путин, пояснив, что речь идет о строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, связи, энергетике и добыче полезных ископаемых.

Этого ждали и все граждане, и вся экономика. Хорошо, что среди общих мер по поддержке предприятий, не был забыт малый и средний бизнес, индивидуальные предприятия. «Комплекс мер, который был озвучен президентом, в целом позитивно скажется на экономике», - такую оценку уже дало федеральное руководство партии РОСТА.

Надеемся, что озвученные указания руководителя государства будут быстро выполнены, и помощь гражданам не задержится в бюрократических барьерах, а меры поддержки будут расширены и дойдут до всех, кому они необходимы.

Мы прекрасно понимаем, что борьба с коронавирусом не окончена, она продолжается. Поэтому не надо расслабляться, необходимо будет соблюдать все те санитарно-эпидемиологические ограничения, которые будут установлены в тех или иных регионах.

Со своей стороны считаем, что органам государственной власти необходимо не только выполнять установки президента России, но и наладить эффективную обратную связь с населением. Особенно в нынешней ситуации. Сейчас многие органы власти, в том числе и в Брянской области отказались от личного приёма граждан и перешли на дистанционный приём, предлагая направлять запросы через Интернет или воспользовавшись онлайн-сервисами. К сожалению, не все наши сограждане имеют такую возможность. Предлагаем, чтобы те граждане, которые не могут воспользоваться интернетом, могли обращаться за помощью и по телефону.

Надо быть ближе к людям. Понимать их чаяния и проблемы. Тем более, в это непростое время. 75 лет назад наш народ на своих плечах вынес тяжесть войны с фашизмом и вышел победителем в Великой Отечественной войне. Основной той нелёгкой победы было наше единство. Сегодня многим хотелось бы видеть Россию разобщённой. Нельзя этого допустить. Только совместными усилиями мы сможем выйти из всех испытаний и победить.