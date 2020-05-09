Скандального блоггера Коломейцева ослужили без маски в «Линии»

Блогер Александр Коломейцев устроил очередной скандал. На сей раз объектом его внимания стал брянский гипермаркет «Линия». Коломейцев пришел туда без маски, добился, чтобы его обслужили на кассе, и снял об этом видеоролик. Ролик опубликован на Ютуб-канале «Вдребезги 32», который после судебного запрета Коломейцеву публиковать что-либо в интернете номинально позиционируется как принадлежащий его сыну Никите.

Ролик длиной в 2,5 минуты охватывает споры Коломейцева у кассы с администратором, которая до последнего предлагает ему воспользоваться бесплатной маской, и охранником. В это же время кассир обслуживает блогера и лишь просит его взвесить пакет с фруктами.

Сам Коломейцев утверждает, что начальник смены охраны на входе в магазин предупредил, что без маски его не обслужат на кассе, и утверждает, что постановление губернатора об обязательном ношении маски незаконно, а магазин, отказав в обслуживании, нарушит его конституциионные права.

Ранее мы сообщали, что во вторник должен был начаться суд над Коломейцевым, который выступаем фигурантом пяти уголовных дел. В частности, ему инкриминируется оскорбление представителя власти.