Быаший зам мэра Брянска может возглавить новый субъект Федерации

Эксперты высоко оценивают шансы ныне возглавляющего Ненецкий автономный округ бывшего зама главы администрации Брянска Юрия Бездудного возглавить новый субъект Федерации, который возникнет после объедиения НАО с Архангельской областью.

По имеющейся информации, целью недавнего назначения Бездудного главой НАО и было, чтобы он поспособствовал слиянию двух субъектов РФ, которое должно завершиться осенью.

Некоторые анонимные брянские телеграм-каналы распространили слух, что Бездудный осенью якобы сменит губернатора Брянской области Александра Богомаза. Однако оснований для таких прогнозов не наблюдается.