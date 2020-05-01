Депутат Борис Пайкин поддержал брянских огородников
Десять тысяч комплектов семян популярных овощных культур будут бесплатно розданы дачникам и огородникам области в рамках акции «Время сеять добро», проводимой Брянским отделением ЛДПР. Стартовавшая 14 мая акция проходит под эгидой депутата Госдумы Бориса Пайкина и лидера фракции ЛДПР в региональном заксобрании Сергея Антошина.
Состав комплекта сформирован с учетом пожеланий самих дачников, и в него вошли такие востребованные семена, как свекла, лук батун, морковь, укроп, редис и петрушка. Их можно сеять на протяжении практически всего огородного сезона, они отлично всходят и дают обильный урожай. В этом участники весенних акций от регионального ЛДПР уже неоднократно убедились на собственном опыте. Неудивительно, что 14 мая в садоводческих обществах «Электрон» Советского района Брянска и поселка Чайковичи появление волонтеров партии было встречено с большим энтузиазмом. Часть волонтеров работает в эти дни на улицах областного центра, раздавая семена прохожим и собирая «урожай» благодарных отзывов за прошлогоднюю акцию.
«Весенняя акция «Время сеять добро» у нас уже стала традиционной, — говорит Сергей Антошин. — Она проводится не первый и даже не второй год, поэтому мы можем ориентироваться на отзывы дачников и огородников, которые неизменно отмечают высокое качество наших семян. Нам приятно поддержать этих людей в их стремлении обеспечить свои семьи здоровыми и натуральными продуктами. И сегодня мы показываем, что никакая пандемия не способна остановить или хотя бы прервать эстафету добрых дел, которую брянское отделение ЛДПР проводит в круглогодичном режиме».
Акция «Время сеять добро» пройдет во всех районах Брянской области. Информацию о месте и времени выдачи семян уточняйте в районных отделениях ЛДПР.
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