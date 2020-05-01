Борис Пайкин оценил меры господдержки бизнеса во время пандемии и после неё
Кабмин начал реализацию инициативы президента о выдаче кредитов под 2% на поддержку занятости, утвердив правила предоставления субсидий банкам для возмещения недополученных доходов. Это реальная стимулирующая мера господдержки, которая поможет российскому бизнесу, считает член фракции ЛДПР в ГД Борис Пайкин
Программа льготного кредитования компаний, пострадавших от коронавируса, направлена в первую очередь на сохранение занятости работников и поддержку восстановления бизнеса после пандемии, отметил Борис Пайкин.
При этом ежемесячное кредитование не будет превышать двух МРОТ на каждого работника в течение пяти месяцев. То есть, если, например, на микропредприятии работают 10 человек, то ежемесячно, начиная с 1 июня и до 1 ноября 2020 года, оно сможет получать до 240 тысяч кредитных денежных средств, а это более 1 миллиона рублей за весь период. Средства будут предоставляться по ставке в 2%, а при сохранении 90% штата организации в период действия кредитного договора и вовсе будут списаны за счет государства.
«Эта мера распространяется не только на пострадавшие отрасли, перечень которых определен правительством, но и на дополнительные отрасли экономики, требующие поддержки для возобновления деятельности. Это производство одежды, мебели, текстильных изделий и других непродовольственных товаров. В тоже время, с принятием правительством актуальных мер усиливается проблема ограничения пострадавших отраслей кодами общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), в результате чего многие предприятия не могут получить необходимые меры поддержки. Наша комиссия Госдумы по вопросам поддержки МСП как раз сейчас совместно с правительством и бизнесом занимается проработкой вопросов расширения кодов ОКВЭД, а также возможности введения дополнительного механизма определения пострадавших отраслей, например по критерию падения выручки на 30-50%», — пояснил брянский депутат от ЛДПР.
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