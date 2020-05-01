Борис Пайкин намерен расширить перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Целый ряд насущных для бизнеса вопросов намерен обсудить 22 мая с представителями Минфина, Минэкономразвития и Минпромторга депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин. Брянский парламентарий считает, что нужно расширить как меры поддержки предпринимателей, так и перечень отраслей, пострадавших в условиях пандемии коронавируса.
Напомним, с середины апреля Борис Пайкин является заместителем председателя организованной в Госдуме межфракционной комиссии по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. В рамках этой комиссии он руководит рабочей группой по добавочной стоимости и оборотам, очередная встреча которой пройдет в режиме онлайн в ближайшую пятницу.
«Правительством РФ уже приняты, и, я уверен, еще будут приниматься эффективные меры поддержки малого и среднего предпринимательства, — считает Борис Пайкин. — Однако в настоящее время подавляющее большинство предприятий, даже из пострадавших отраслей, не могут претендовать на уже принятые меры, так как их вид деятельности не попал в утвержденный Правительством список ОКВЭД. Время промедления в этом вопросе грозит серьезными последствиями огромному количеству предприятий, которые прекратили деятельность, несут огромные убытки, но формально не имеют право на поддержку от федерального центра и регионов. Поэтому мы с коллегами намерены проработать вопросы расширения кодов ОКВЭД и перечня пострадавших отраслей, а также возможности введения дополнительного механизма определения пострадавших отраслей только на основании показателей о снижении выручки за март-апрель 2020 года более чем на 30-50%».
Обсуждение озвученных предложений состоится 22 мая с участием руководителей профильных Департаментов Минэкономразвития России, Минфина России, Минпромторга России, а также АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
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