Борис Пайкин борется за повышение выплат опекунам
Депутат Госдумы от Брянской области Борис Пайкин совместно с коллегами по фракции ЛДПР внёс в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий существенное увеличение выплат на детей, находящихся под опекой. В случае принятия документа, содержание этой категории граждан в нашем регионе может повыситься более чем на 3000 рублей.
Законодательная инициатива предлагает установить четкую планку денежного содержания опекаемых: не ниже прогнозируемой величины прожиточного минимума для детей в регионе. Напомним, на первый квартал 2020 года детский прожиточный минимум в Брянской области установлен в размере 10334 рублей. А по данным сайта регионального департамента семьи, социальной и демографической политики, выплаты по опеке и попечительству у нас сегодня составляют 6593 рубля на ребенка до 6 лет и 7416 рублей – на детей от 6 до 18 лет. Таким образом, содержание каждого опекаемого ребенка может быть увеличено на Брянщине весьма существенно.
«Пока еще действующая Конституция РФ гарантирует государственную поддержку семьи, материнства и детства, а также право каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития, — комментирует законопроект Борис Пайкин. — И мы с коллегами по ЛДПР настаиваем на том, что право детей, находящихся под опекой, на получение денежных средств на их содержание не ниже величины прожиточного минимума, необходимого для обеспечения их жизнедеятельности и сохранения здоровья, должно быть закреплено на федеральном уровне».
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