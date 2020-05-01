Борис Пайкин предложил строже карать за преступления против пенсионеров

Ужесточить уголовное наказание за преступления против пожилых людей предлагает брянский депутат Госдумы Борис Пайкин. Законопроект, предлагающий соответствующие изменения в статью 63 Уголовного кодекса, он вместе с коллегами по фракции ЛДПР внёс на рассмотрение законодательного собрания.

Практика относить совершение преступлений против пенсионеров к отягчающим обстоятельствам существует в уголовном праве многих стран мира. В УК РСФСР также была статья 39, ужесточавшая наказание, если потерпевшими выступали престарелые лица. В Уголовном кодексе РФ такого нет.

«Мы в ЛДПР считаем, что отнесение преступлений в отношении пенсионеров к обстоятельствам, отягчающим наказание, является крайне актуальным, необходимым и обоснованным, - комментирует свою законодательную инициативу Борис Пайкин. – Сегодня преступления против пенсионеров - наиболее незащищенной и уязвимой социальной группы, превратились в самый легкий и довольно безопасный способ заработать. Ведь это зачастую одинокие, испытывающие дефицит общения, слабо информированные люди. Неудивительно, что для мошенников всех мастей они становятся легкой наживой. Поэтому карать за преступления против наших стариков нужно как можно строже».

В Брянске примером такой уязвимости пожилых людей может служить громкое дело о мошенничестве в клинике «Мед-Лайф». Как установило следствие, в клинике, где главным врачом был регионально известный блогер Александр Куприянов, у пациентов находили несуществующие заболевания и назначали лечение за весьма большие деньги. В деле более пятисот потерпевших, среди которых преобладают пенсионеры. За «лечение» они выкладывали от 20 до 488 тысяч рублей, а общий ущерб превысил 20 миллионов рублей. Предложенные поправки в УК без всяких сомнений одобрили бы обманутые пациенты клиники.