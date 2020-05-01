Борис Пайкин и Сергей Антошин поздравляют брянцев с Днём пограничника

Руководители Брянского регионального отделения ЛДПР, депутат Государственной Думы от Брянской области Борис Пайкин и руководитель фракции в Брянской областной Думе Сергей Антошин поздравляют всех ветеранов, защитников границы России с профессиональным праздником!

«Уважаемые пограничники и ветераны пограничной службы! Мы знаем, что вы стоите не только на страже нашего государства. Вы – главный щит, который ограждает страну от любого недоброжелателя, первым принимает на себя удар врага. Мы благодарим вас за надежность, верность долгу и нерушимость традиций.

Стоит отметить, что Брянская область – приграничная, поэтому это праздник для многих брянцев, которые сейчас охраняют мир и спокойствие, рубежи нашей Родины.

В этом году мы отмечаем 102-ю годовщину со дня образования пограничных войск России. От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём пограничника. Желаем вам мирной службы. Крепкого вам здоровья, успехов на благо государства, достатка и стабильности вашим семьям, надёжных друзей и сослуживцев, везения и удачи», — говорится в подзравлении.