Региональное отделение ЛДПР продолжает раздавать семена огородникам
Не сбавляет оборотов акция «Время сеять добро», традиционно проводимая весной на Брянщине региональным отделением ЛДПР. Она стартовала 14 мая и проходит под эгидой депутата Госдумы Бориса Пайкина и лидера фракции ЛДПР в Брянской областной Думе Сергея Антошина.
Нынешней весной жителям Брянской области будут безвозмездно переданы 10 000 комплектов семян. Состав комплекта сформирован, исходя из пожеланий дачников, и в него вошли такие востребованные семена, как свекла, лук батун, морковь, укроп, редис и петрушка.
Активисты ЛДПР посещают садоводческие общества в Брянске и всех районах области. Состав наборов подобран так, что культуры из него можно сеять вплоть по июнь, или сохранить их на будущий год. Так, огородники из Стародуба являются постоянными участниками акции. В этом году они уже сняли с грядки урожай редиски из семян, полученных прошлой весной, и с гордостью поделились своим достижением.
«Акция "Время сеять добро" нужна людям, и они её высоко ценят, — говорит Сергей Антошин. — Дачники и огородники отмечают качество наших семян и присылают нам фотографии впечатляющего урожая, выращенного из полученных в предыдущие годы наборов. Как и раннее, этой весной мы охватим акцией все районы Брянщины. Информацию о месте и времени выдачи семян уточняйте в районных отделениях ЛДПР.
И это не единственная акция, которую проводит Брянское областное отделение ЛДПР в майские дни. Наши волонтеры продолжают доставлять продуктовые наборы семьям и пожилым людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Причем, в преддверии Международного дня защиты детей мы значительно усиливаем эту активность. Закуплены дополнительные продукты, и мы уже формируем и развозим наборы от ЛДПР многодетным семьям».
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