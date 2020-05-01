Зам губернатора Александр Коробко предложил Коломейцеву вести себя по-мужски

Скандально известный блогер Александр Коломейцев спровоцировал очередной конфликт. На сей раз он выбрал себе мишенью заместителя губернатора Александра Коробко.

Началось все с того, что при съемках очередного видеоролика для своего канала на Ютубе Коломейцев стал осыпать Коробко вопросами, в том числе о семейной жизни. А после жесткого ответа чиновника подловил его у здания областной Думы и потребовал ответить на ранее заданные вопросы.

Коробко в ответ назвал Коломейцева трусом и предложил ему ответить за собственные слова как мужчина, если он, конечно, является таковым.